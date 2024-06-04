Önündeki araca çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı: 2 yaralı | Video
Edirne’de meydana gelen trafik kazasında sollama yapan araca çarpan kamyon sürücü arkasına bakmadan kaçtı. Kazada iki kişi yaralandı.
Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlatırken çarpıp kaçan ve plakası alınamayan kamyonun plakasının ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlatıldı.
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