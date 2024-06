Hayırlı evlattan tıklanma rekoru: Mezuniyet töreninde cübbesini ve kepini annesine giydirdi | Video 04.06.2024 | 16:31 Umut Can Özdemir, Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü’nden mezun olduğunda mezuniyet törenine Mersin’den gelen annesine bir sürpriz yaparak cübbesini ve kepini annesine giydirdi. Umut Can, duygu dolu anların yaşandığı bu anların videosunu sosyal medyadan paylaşınca Instagram’da 3 milyon, TikTok’da 1,5 milyon izlenmeye ulaştı. Umut Can Özdemir ve annesi Şahya Özdemir mezuniyette yaşanan duygu dolu anları ve hayat hikâyelerini SABAH’a anlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersinli Umut Can Özdemir'in (22) ailesi onun okuyup mesleğini eline alması için yokluğa rağmen hep oğullarının yanında oldu. Maddi sıkıntı biraz azalınca Mersin'de tantuni dükkânı açan anne Şahya, baba Emrah Özdemir çifti, çocuklarının eğitimi için de desteğini ve teşvikini sürdürdü. Oğulları Umut Can, Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü'nü kazanınca dünyalar da onların oldu. Umut Can başarılı bir üniversite hayatından sonra mezun olunca annesi Şahya Hanım mezuniyet törenine katılmak üzere Iğdır'a gitti. Yeni bir akım olan mezuniyet cübbesini ve kepini anneye giydirme akımını annesine sürpriz olsun diye yapan Umut Can, duygu dolu anların yaşandığı bu videoyu sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Umut Can, sabah uyandığında ise videonun Instagram'da 3 milyon, TikTok'da 1,5 milyon izlendiğini görünce adeta şoke oldu. Umut Can Özdemir ve annesi Şahya Özdemir mezuniyette yaşanan duygu dolu anları ve hayat hikâyelerini SABAH'a anlattı.

"ANNEM BENİMLE ÇOK GURURLANDI. AİLENİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Umut Can Özdemir duygularını şöyle paylaştı: "Mersin'den Iğdır'a yol uzak olduğu için yalnız annem gelebildi. Aslında dört kardeşiz. Ailem eğimimize çok önem veriyor. Kardeşlerimin de hepsi okuyor. Çocukluğumuzdan itibaren iyi bir gelecek için çalıştılar. Böyle bir akım vardı ve cübbeyi verirken annem duygulandı. O duygulanırken ben de duygulandım. Annem benimle çok gururlandı. Öyle bir duygulandık ki bakışlarımız yetti o an. Herkes sürekli mezuniyet fotoğrafı atıyordu. Ben de fotoğraf yerine bir anı olsun dedim video paylaştım. Ben böyle ilgi göreceğini beklemiyordum paylaşıp sabah bir kalktım patlamış. Anne oğul duygusal bağı etkili oldu. Paylaşımlara hep anneler yorum yapmış. 'İnşallah bana da nasip olur', 'Ben de oğlumla inşallah böyle bir şey yaşarım!' diyenler oldu. Şimdi hedefim KPSS'ye girip atanabilmek. Emek veren ailelerin çocuklarına şöyle seslenmek istiyorum: 'Ailenizin kıymetini bilin, onları ihmal etmeyin. Cübbe ve kep vermek onları gururlandırıyor. Zorluklara rağmen hep okumamız üzerine hayatları sürdü."

"ÇOCUKLARIM İÇİN MÜCADELE EDİYORUM, YETER Kİ OKUSUNLAR"

Umut Can'ın annesi Şahya Özdemir ise (40); mezuniyette oğlunun cübbe ve kepi kendisine giydirme anında neler hissettiğini şöyle anlattı: "O anı yaşamak lazım. Yıllardır okulunu bitirmesini bekliyorum. Cübbeyi bana giydirince çok duygulandım. Eşim okuyamadı ben de ilkokul beşe kadar okuyabildim. Çocuklarım için mücadele ediyorum, okusunlar istiyorum. Arkalarındayım yeter ki okusunlar. Çok şükür elimden geleni yaptım ve onlar da yüzümü kara çıkarmadı. Biz okuyamadık, o okusun diye emek sarf ettik, yüzümü kara çıkarmadı. Eşimle birlikte okumadığımız için çocuklarımız okusun diye hep emek sarf ettik. Çabam diğer çocuklarımın da üniversitede okuduğunu görebilmek."