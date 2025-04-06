Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu | Video
Edirne'de 14 yaşındaki bir kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu. Kız çocuğunun sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.
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