Küçükçekmece'de çıkan kavgayı, kadınlar ayırmaya çalıştı | Video 06.04.2025 | 12:36 Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokat saldırdı. Kavgayı kadınlar ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Salı Pazarı Sokağı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kızışınca taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavgada bir kişinin aldığı darbelerin etkisiyle yere düştüğü görüldü. Çığlıkların yükseldiği sokaktaki kavgayı kadınlar ayırmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.