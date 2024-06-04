Arazi anlaşmazlığında 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı | Video
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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