Ordu'da sokak köpeği ekmek almaya giden kadına saldırdı: O anlar kamerada | Video 04.06.2024 | 15:58 Ordu'nun Kumru ilçesinde başıboş sokak köpeği, ekmek almaya giden kadına saldırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak ekmek almaya giden Emine Duran'a (60) fırının yakınlarında başıboş sokak köpeği saldırdı. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesiyle kadın olaydan yara almadan kurtuldu. Köpeğin saldırdığı ve kadını yere düşürdüğü anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Fırının sahibi Yakup Akın, "Karşı binada oturan bir kişinin köpeği vardı. Olay günü burada oturanlar olmasaydı, köpek kadını ısırıyordu. Benim bildiğim bu kadar" diye konuştu.