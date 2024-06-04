Ordu'da sokak köpeği ekmek almaya giden kadına saldırdı: O anlar kamerada | Video
Ordu'nun Kumru ilçesinde başıboş sokak köpeği, ekmek almaya giden kadına saldırdı.
Fırının sahibi Yakup Akın, "Karşı binada oturan bir kişinin köpeği vardı. Olay günü burada oturanlar olmasaydı, köpek kadını ısırıyordu. Benim bildiğim bu kadar" diye konuştu.
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