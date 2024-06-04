Antrenman yapan motocrosscular böyle çarpıştı | Video

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gösteri sürüşü için antrenman yapan Önder Yılmaz ve Ertaç Tiftik antrenman esnasında birbirine çarptı. Yaşanan kaza sonucu motocross sürücüsü Ertaç Tiftik kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Önder Yılmaz’ın ise kolu kırıldı.