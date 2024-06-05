İzmir’de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı feci kaza kamerada | Video
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Öte yandan, yaşanan feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve çevredeki vatandaşların yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştuğu yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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