Motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silah, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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