Motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 04.06.2024 | 16:54 Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, motor kurye ile mobilya firması çalışanları arasında silah, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde Doğtaş Exclusive ve Tıkla Gelsin çalışanları iddiaya göre, motosikletin yük indirildiği sırada kamyonete çarpması sonucu yaşanan sözlü tartışma silahlı, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Biri silah, biri bıçak olmak üzere 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.