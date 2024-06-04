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Yangının çıktığı gemide dumandan etkilenen 4 kişiden 2'sinin durumu ağır | Video

Yangının çıktığı gemide dumandan etkilenen 4 kişiden 2'sinin durumu ağır | Video

04.06.2024 | 14:04

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tersanede bulunan gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Öte yandan, gemide itfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma çalışması havadan da görüntülendi.

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Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde "TRONDERBAS TR-500-ND" isimli gemide yangın çıktı. Bu sırada gemide çalışma yapan personeller kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürdü ancak işçilerden 2'si mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla gemiden indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 4 personel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gemide itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması dron ile havadan da görüntülendi.

"BİR HAFTA ÖNCE DENİZE İNDİRİLMİŞTİ"
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgiler aldı, incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, "Hepimize geçmiş olsun. Bir hafta önce denize indirilen ve son testleri yapılan gemide elektrik aksamından çıktığını düşünüldüğümüz yangın meydana gelmiş; haberi alır almaz itfaiye, AFAD, emniyet birimlerimiz, arama kurtarma ekiplerimizin bölgeye intikali tarafımdan talimatlandırılmıştır. Arkasından da ilgili kaymakamımız, vali yardımcımız olay yerine intikal etmiştir" dedi.

"2 KARDEŞİMİZİN DURUMU DİĞERLERİNE GÖRE BİRAZ DAHA AĞIR"
2 kişinin içeride mahsur kaldığını söyleyen Vali Yavuz, "Müdahale etmek isteyen arkadaşlarımızdan da dumandan etkilenenler olmuştur. Sonuç itibariyle 2 kardeşimiz gemiden kurtarılmıştır. İlk yardım ekipleri süratle müdahale etmiş, 4 kişinin hastaneye sevki sağlanmıştır. 2 kardeşimizin durumu diğerlerine göre biraz daha ağırdır. Şuanda İl Sağlık Müdürümüz, tüm hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Dileğimiz, herhangi bir can kaybının olmamasıdır" diye konuştu.

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