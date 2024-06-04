Video Yaşam Üsküdar'da ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu | Video
Üsküdar'da ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu | Video

Üsküdar'da ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu | Video

04.06.2024 | 14:05

Üsküdar'da alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullanan bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Park halindeki araçlara çarpan ve hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyuyan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.

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Olay, Üsküdar İcadiye Mahallesi, Maruf Sokak üzerinde gece saat 03.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs gece saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde 34 SOR 70 plakalı aracı ile sokak üzerinde aşırı hız yaptı. Bir süre sonra aracıyla park halindeki İsmail Demir'e ait 34 LC 9929 plakalı araca çarptı. Alkolün de etkisiyle şahıs hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyudu. Gürültü nedeniyle durumu fark eden mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri maddi hasar oluşan araç sahibi İsmail Demir'e haber vererek, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadını evinden gözaltına almak istedi. Bir süre polislere direnen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracı hasar gören İsmail Demir, "Saat 03.30'da polis aradı, aracıma vurulduğunu söyledi. Aracıma vuruyor, aracım da öndekine vuruyor. Arka tamponu patlatmış. Polis ekipleri geldi. Alkollü vatandaş, ehliyeti de yok. Polis ekiplerine de biraz zorluk çıkarmışlar" dedi.

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