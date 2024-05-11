Cem Adrian Zürih konserinde Gazze için türkü söyledi, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... | Video

Şarkıcı Cem Adrian, Zürih'te verdiği konserde Gazze'de İsrail askerleri tarafından katledilen Gazzeliler için "Ne ağlarsın" türküsünü söyledi. Seyirciler gözyaşlarına boğulan Adrian'a alkışlarla destek verdi.