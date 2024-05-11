Video Yaşam Cem Adrian Zürih konserinde Gazze için türkü söyledi, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... | Video
Cem Adrian Zürih konserinde Gazze için türkü söyledi, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... | Video

Cem Adrian Zürih konserinde Gazze için türkü söyledi, gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... | Video

11.05.2024 | 16:36

Şarkıcı Cem Adrian, Zürih'te verdiği konserde Gazze'de İsrail askerleri tarafından katledilen Gazzeliler için "Ne ağlarsın" türküsünü söyledi. Seyirciler gözyaşlarına boğulan Adrian'a alkışlarla destek verdi.

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