Video Yaşam Fabrikada patlayan kazan deprem etkisi yaptı | Video
Fabrikada patlayan kazan deprem etkisi yaptı | Video

Fabrikada patlayan kazan deprem etkisi yaptı | Video

23.05.2024 | 08:49

Kahramanmaraş’ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Deprem etkisi oluşturan patlama geniş bir alanda duyuldu.

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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki Can-ka kumaş ve boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama çevrede adeta deprem etkisi oluşturdu. Patlama yaşanan alanın çevresindeki konutlar ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar gürültünün sesi ile sokaklara çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ilk gelen ekip itfaiye oldu. Can pazarının yaşandığı alanda işçileri tek tek kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan sesi duyan çevredeki vatandaşlar ise fabrika etrafında toplandı. 3 kişinin yaralandığı olayda arama çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlattı.

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