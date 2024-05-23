Gaziantep merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: 17 şahıs tutuklandı | Video 23.05.2024 | 09:04 Gaziantep merkezli 5 ilde, 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçuna yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanırken adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda ziynet eşyası ve para ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Gaziantep merkezli 5 ilde 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçuna yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şafak vakti adreslere baskın yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalana şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda ziynet eşyası ve suç geliri para ele geçirildi.Düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.