Gaziantep merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: 17 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep merkezli 5 ilde, 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçuna yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanırken adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda ziynet eşyası ve para ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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