1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı 'yol verme' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.05.2024 | 10:05 Rize’nin Çayeli ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olay araç güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün 16.30 sıralarında ilçe merkezine bağlı Şairler Mahallesi üzerinde meydana gelmiş, trafikte 53 ACL 216 plakalı araçla H.G. ile 53 EK 746 plakalı Ömer Sofu isimli şahıslar arasında tartışma başlamıştı. Tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başlayınca olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken Ömer Sofu ise hayatını kaybetmişti. O anlar bir servisin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.