1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı 'yol verme' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Rize’nin Çayeli ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olay araç güvenlik kamerasına yansıdı.
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