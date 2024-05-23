Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı | Video
Kahramanmaraş’ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.
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