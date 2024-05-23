Video Yaşam Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı | Video
Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı | Video

Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı | Video

23.05.2024 | 09:12

Kahramanmaraş’ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre patlama, 23.00 sıralarında Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonucu 3 işçi yaralanırken bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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