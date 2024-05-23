Başakşehir’de yol verme kavgalarında sopa ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 23.05.2024 | 10:22 Başakşehir’de bazı araç sürücülerinin yol verme meseli yüzünden çıkan kavgada sopa ve yumruklar havada uçuştu. Birbirine acımasızca saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Gergin anlar cep telefonu kameralarıyla böyle görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir'de sürücülerin yol verme yüzünden yaşadığı tartışmalar kavgaya dönüştü. Farklı zamanlarda farklı noktalarda çekilen cep telefonu görüntülerinde sürücülerin birbirine acımasızca sopa ve yumruklarla saldırdığı kavgaları diğer araç sürücülerin ayırdığı görüldü. Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmalar sonucunda çıkan kavgalar cep telefonu kameralarıyla böyle görüntülendi.