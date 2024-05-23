Başakşehir’de yol verme kavgalarında sopa ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video
Başakşehir’de bazı araç sürücülerinin yol verme meseli yüzünden çıkan kavgada sopa ve yumruklar havada uçuştu. Birbirine acımasızca saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Gergin anlar cep telefonu kameralarıyla böyle görüntülendi.
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