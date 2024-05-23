Video Yaşam Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı | Video
Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı | Video

Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı | Video

23.05.2024 | 09:53

Antalya’nın Alanya ilçesinde özel bir hastanenin balkonundan düşen bir kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde bulunan Başkent Hastanesi'nin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Olayı fark eden hastane görevlileri yaralıya müdahale için seferber oldu. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına aldı.

Öte yandan olay çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştüğü ve bir süre hareketsiz kaldığı anlar yer aldı. Olayın ardından çekilen bir cep telefonu kamerası görüntüsünde ise yere düşen kişiye hastane görevlilerinin yardım ettiği anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında! | Video 01:03
Türkiye'nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında! | Video 23.05.2024 | 10:50
Hızla kilo alan bebeği görenler gözlerine inanamıyor! 11 ayda 20 kiloyu aştı... | Video 02:29
Hızla kilo alan bebeği görenler gözlerine inanamıyor! 11 ayda 20 kiloyu aştı... | Video 23.05.2024 | 10:22
1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ’yol verme’ kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:24
1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı 'yol verme' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.05.2024 | 10:21
Başakşehir’de yol verme kavgalarında sopa ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:53
Başakşehir’de yol verme kavgalarında sopa ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 23.05.2024 | 10:22
1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ’yol verme’ kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:24
1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı 'yol verme' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.05.2024 | 10:05
Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:07
Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.05.2024 | 09:55
Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı | Video 01:23
Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı | Video 23.05.2024 | 09:53
İzmir’de büfe önündekilere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:36
İzmir'de büfe önündekilere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 23.05.2024 | 09:55
Diyarbakır’da gasp, yaralama ve kurşunlama olayına karışanlara ‘piston’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:33
Diyarbakır’da gasp, yaralama ve kurşunlama olayına karışanlara ‘piston’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 23.05.2024 | 09:13
Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı | Video 00:56
Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı | Video 23.05.2024 | 09:12
Fabrikada patlayan kazan deprem etkisi yaptı | Video 01:33
Fabrikada patlayan kazan deprem etkisi yaptı | Video 23.05.2024 | 08:49
Iğdırlı şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı | Video 01:40
Iğdırlı şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı | Video 23.05.2024 | 08:49
Motosikletle otele dönen turistlere arkadan gelen motosiklet böyle çarptı | Video 03:18
Motosikletle otele dönen turistlere arkadan gelen motosiklet böyle çarptı | Video 23.05.2024 | 08:48
Fabrikadaki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02:38
Fabrikadaki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 23.05.2024 | 08:52
Gaziantep merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: 17 şahıs tutuklandı | Video 00:49
Gaziantep merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: 17 şahıs tutuklandı | Video 23.05.2024 | 09:04
Elazığ’da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine ağaç devrildi | Video 00:45
Elazığ’da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine ağaç devrildi | Video 23.05.2024 | 08:52
Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara böyle çarptı 02:07
Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara böyle çarptı 22.05.2024 | 20:07
Yalova’da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı 00:23
Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı 22.05.2024 | 18:30
Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı! | Video 00:22
Bahar Kaban’ın katili Gökhan Yıldız metrobüste gezerken yakalandı: Bir anda silahlar patladı! | Video 22.05.2024 | 16:42
Siirt’te tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:20
Siirt'te tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.05.2024 | 15:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA