Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.05.2024 | 09:55 Rize’nin Çayeli ilçesinde trafikten kaynaklı olduğu iddia edilen tartışma kanlı bitti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay ilçeye bağlı saat 16:30 sıralarından Şairler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Trafikte kafa kafaya gelen servis şoförü H.G. ile Ömer Sofu isimli şahıslar arasında sözlü tartışma başladı. Başlayan tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken Ömer Sofu ise hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi. Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı.