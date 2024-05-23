Diyarbakır’da gasp, yaralama ve kurşunlama olayına karışanlara ‘piston’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 23.05.2024 | 09:13 Diyarbakır’da, gasp, yaralama ve kurşunlama olayına karışan 6 şüpheli, "piston" adlı operasyonla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Yunus Timi ekipleri, kentte gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan şahısları yakalamak için 'piston' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.Polis, operasyonda yakaladığı şüphelilerin sahte kimlikle araç kiraladığını tespit edip, 3 ayrı aracı konum bilgisinden yakaladı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinlerle yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.Oluşturulan dijital arşiv ile yapılan operasyonda 13 yıl nitelikli yağma suçundan aranması olan bir şüpheli ile C.Ö. isimli bir şüpheli yakalandı. Şüpheli C.Ö.'nün aracında 1 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.Öte yandan Yunus polisleri 1 ay içerisinde 45 ruhsatsız tabanca, 76 aranan şüpheli, 98 narkotik suçundan kişi yakalandı. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.