Vatandaşları 10 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı | Video
Türkiye’nin farklı illerinde “kolay para kazanma, yatırım” adı altında çok sayıda vatandaşı 10 milyon lira dolandıran şahıslar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahıslardan 2’si tutuklanırken 1’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tunceli Emniyet Müdürlüğünden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, internet ortamında işlenen suçların önlenmesine, suçluların tespitine ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
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