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Vatandaşları 10 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı | Video

Vatandaşları 10 milyon lira dolandıran şahıslar yakalandı | Video

11.05.2024 | 12:02

Türkiye’nin farklı illerinde “kolay para kazanma, yatırım” adı altında çok sayıda vatandaşı 10 milyon lira dolandıran şahıslar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahıslardan 2’si tutuklanırken 1’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya üzerinden "Kolay para kazanma, yatırım" adı altında paylaşımlar yaparak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Farklı illerde çok sayıda kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandıran ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan firari olarak aranan ve Mersin ilinde oldukları tespit edilen M.S, A.E ve S.E isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S ve S.E. tutuklanırken A.E. adli kontrol şartı ( yurt dışı çıkış yasağı- haftalık imza) ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 3 sim kart, 4 pos cihazı ve 8 banka/kredi kartı ele geçirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğünden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, internet ortamında işlenen suçların önlenmesine, suçluların tespitine ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

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