Zabıt katibinin yargılandığı davada ara karar açıklandı: Tutukluluk halinin... | Video
Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katibi olarak çalışırken, yüksek kar getirisi vaadiyle vatandaşları milyonlarca lira dolandıran zabıt katibi Süleyman Demirel’in yargılandığı davada sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Zabit katibi duruşmada, “Herkes benden para aldı, ödeme yaptığım insanlar beni kullandı. Şimdi tek suçlu ve sorumlu ben oldum” dedi.
"BU DOSYADA TEFECİLİKLE SUÇLANIYORUM AMA EMEL BANA KANSER OLDUĞUNU SÖYLEYİP BİRÇOK KEZ PARA ALDI"
Görülen davada tutuklu sanık Demirel, duruşma salonunda tutuksuz sanık olarak hazır bulunan eski eşi Emel D.'nin olayların en başından beri her şeyden haberdar olduğunu belirttiği savunmasında "Ben bahis oynuyordum. Bunu Emel dahil herkes biliyor. Ben bu dosyada tefecilikle suçlanıyorum ama Emel bana kanser olduğunu söyleyip benden birçok kez para aldı. Benden aldığı parayı bir yıl sonra geri ödedi" ifadelerini kullandı.
"BENİ SARALLAR ÇETESİNE GİDİP ŞİKAYET ETTİ"
Savunmalarına devam eden sanık Demirel "Burada bulunan herkes beni kullandı. Benden paraları aldılar daha sonra olayın tek suçlusu benmişim gibi yansıttılar. Herkes benden para aldı, ödeme yaptığım insanlar beni kullandı. Şimdi tek suçlu ve sorumlu ben oldum. Bu olaylar yaşanırken Levent Sırataş beni Sarallar çetesine gidip şikayet etti.
"BİR LİRA BİLE ALAMADIĞIM OLAY İÇİN 10 MİLYON LİRALIK EVİM ŞUAN SATIŞTA"
Duruşmada savunma yapan ve Levent Sırataş'ın eski eşi olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Emel Danış "Ben hiçbir suça ve örgüte dahil olmadım yardım etmedim. Ayrıca Levent Sırataş'ın eski eşiyim Levent Süleyman'a özenip bu işlere girmiştir. Eski eşim Levent, bu işlere bulaştığını öğrenip ona tepki gösterdiğimde, beni oğlumun en yakın arkadaşının annesi olan kişiyle aldatmıştır. Süleyman'ı günde beş altı kere arıyordum. Bir lira bile alamadığım olay için 10 milyon liralık evim şuan satışta çok mağdurum.
Görülen davada savunma yapan sanık avukatları sanıkların beraatlarını aksi kararda ise adli kontrol şartıyla tahliyelerin talep ettiler.
SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ
Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair delillerin ortada olduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ
Görülen davada mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuksuz sanıkların haklarında bulunan yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin devamına karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
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