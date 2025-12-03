Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 4 yaralı | Video

03.12.2025 | 11:25

Üsküdar'da İETT otobüsü 5 katlı binanın giriş katındaki börekçiye girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.