Video Yaşam Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 4 yaralı | Video
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 4 yaralı | Video

Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye girdi: 4 yaralı | Video

03.12.2025 | 11:25

Üsküdar'da İETT otobüsü 5 katlı binanın giriş katındaki börekçiye girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

