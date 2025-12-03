Bolu’da makas atan sürücünün kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 03.12.2025 | 11:37 Bolu’da D-100 kara yolunda sabah saatlerinde bir otomobilin devrildiği kazanın araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. Devrilen otomobile makas atan başka bir otomobilin çarptığı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu'da sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Geçitveren köyü mevkiinde bir otomobil devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazanın araç içi güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, M.C.Ç. yönetimindeki otomobilin, emniyet şeridinde seyreden Erkan K. idaresindeki 14 EK 181 plakalı otomobile makas attığı görüldü. Makas atan araca çarpan Erkan K.'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, orta refüje çarptığı kameraya yansıdı. Devrilen otomobilden yaralı olarak kurtulan Erkan K.'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Makas atan sürücü M.C.Ç.'ye polis ekipleri tarafından işlem yapıldığı öğrenildi.