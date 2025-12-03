Video Yaşam Dolandırıcıların sakladığı 85 bin Euro derin dondurucudan çıktı | Video
Dolandırıcıların sakladığı 85 bin Euro derin dondurucudan çıktı | Video

Dolandırıcıların sakladığı 85 bin Euro derin dondurucudan çıktı | Video

03.12.2025 | 09:52

Mersin’de kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın 85 bin Euro’sunu dolandıran zanlılar, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, ele geçirdikleri dövizi evlerindeki derin dondurucuda sakladıkları ortaya çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın yaklaşık bir ay boyunca kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından aranarak kandırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Dolandırıcıların, mağdurun adının sözde bir suça karıştığını söyleyerek yönlendirmeleri sonucu, dairesini 4 milyon 200 bin TL'ye sattığı, parayı dövize çevirip 85 bin Euro olarak zanlılara teslim ettiği belirlendi.

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, mağdurun parayı teslim ettiği bölgedeki KGYS ve iş yeri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek şüphelilerin izine ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.T. ve S.P. kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, mağdura ait 85 bin Euro'nun derin dondurucu içerisinde poşete sarılı halde saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen para sahibine teslim edilerek mağduriyet giderildi.

Gözaltına alınan O.T. ve S.P., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
