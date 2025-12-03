Dolandırıcıların sakladığı 85 bin Euro derin dondurucudan çıktı | Video
03.12.2025 | 09:52
Mersin’de kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın 85 bin Euro’sunu dolandıran zanlılar, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, ele geçirdikleri dövizi evlerindeki derin dondurucuda sakladıkları ortaya çıktı.
İhbarın ardından harekete geçen ekipler, mağdurun parayı teslim ettiği bölgedeki KGYS ve iş yeri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek şüphelilerin izine ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.T. ve S.P. kısa sürede yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, mağdura ait 85 bin Euro'nun derin dondurucu içerisinde poşete sarılı halde saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen para sahibine teslim edilerek mağduriyet giderildi.
Gözaltına alınan O.T. ve S.P., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
