Husumetlisini aracıyla böyle ezmeye çalıştı! Dehşete düşüren anlar kamerada | Video

03.12.2025 | 12:24

Hatay'ın İskenderun ilçesinde M.Ç., kullandığı hafif ticari araçla husumetlisi V.Ş.’ye çarpıp, kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan M.Ç., tutuklandı. M.Ç. ile V.Ş.’nin, 28 Eylül’de Leyla Şahin’in (63) öldürüldüğü kavgada taraf oldukları, olayın ardından gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları ortaya çıktı.

Olay, 1 Aralık'ta Buluttepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., hafif ticari aracıyla husumetlisi V.Ş.'nin yaşadığı sokağa gitti. M.Ç. aracını, sokakta yürüyen V.Ş.'nin üzerine sürdü. Kaçmaya çalışan V.Ş., aracın çarpmasıyla savrulup, yere düştü. M.Ç. ise olayın ardından bölgeden kaçtı. O anlar güvenli kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından V.Ş.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

ÖLÜMLÜ KAVGAYA KARIŞMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.'yi gözaltına aldı. M.Ç. ile V.Ş.'nin, 28 Eylül'de aynı mahallede komşular arasında çıkan kavgada Leyla Şahin'in pompalı tüfekle öldürüldüğü olayın taraflarından olduğu ortaya çıktı. Kavganın ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı, V.Ş. ile M.Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

