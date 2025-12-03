Video Yaşam Sarıyer’de eğlence mekanında yüksek hesap kavgası: Önce darbedildi sonra kurşun yağdırdı! | Video
03.12.2025 | 10:00

Sarıyer'de eğlence mekanına giden Sami K. (30), iddiaya göre hesabın yüksek gelmesiyle nedeniyle çalışanlarla tartıştı. Mekanda darbedilerek dışarı atılan Sami K., silahla eğlence mekanına geri gelerek iş yerine kurşun yağdırdı. Olayın ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Sami K. tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Kasım Perşembe günü saat 06.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen Sami K., vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra hesabı isteyen Sami K., iddiaya göre hesabın yüksek geldiğini gördü. Bunun üzerine Sami K. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda çalışanlar tarafından darbedilen Sami K. eğlence mekanından dışarı atıldı.

EĞLENCE MEKANINA 14 EL ATEŞ ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Sami K. sabah saatlerinde tekrar eğlence mekanının önüne geldi. Silahını çıkaran Sami K., eğlence mekanına 14 el ateş etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 11 kurşun isabet eden eğlence mekanı ve yanındaki bir iş yerinde hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sahipleri Yakup T. ile Mehmet Said T., iş yerine geldiklerinde kapı ve duvarlarda çok sayıda kurşun izi görerek durumu polis ekiplerine haber verdi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Sami K. olduğu tespit edildi. Sami K.'nşn olaydan sonra Sivas'a gittiği 3 gün sonra İstanbul'da geri döndüğü belirlendi. Devam eden çalışmalarda Sami K. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde olayda kullandığı silahla yakalandı.

HESAP FAZLA GELİNCE KAVGA ÇIKTI

Gözaltına alınan Sami K. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Sami K.'nin mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söylediği öğrenildi. Hakkında adli işlem başlatılan Sami K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Sami K., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

