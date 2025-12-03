Video Yaşam Jandarma personelini yaralayan sürücü kovalamaca sonrası kıskıvrak böyle yakalandı | Video
Jandarma personelini yaralayan sürücü kovalamaca sonrası kıskıvrak böyle yakalandı | Video

03.12.2025 | 11:40

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kısa süreli kovalamacanın ardından ilçe merkezinde yakalandı.

İddiaya göre Niksar Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Çamiçi yaylasında yol kontrolü yapıldığı sırada 60 ACH 844 plakalı otomobil sürücüsü E.T. (18) 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü kaçarken yol kontrolünde görevli Jandarma Uzman Çavuş Y. K.'ya çarparak yaraladı. Ekiplerce başlatılan yakalama çalışmaları sonrası sürücü E.T, ilçe merkezi Dörtyol mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İlçe merkezindeki kovalamaca araç içi kamerasına yansıdı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan jandarma personeli Y. K.'nın ayağında kırık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
