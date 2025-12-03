Jandarma personelini yaralayan sürücü kovalamaca sonrası kıskıvrak böyle yakalandı | Video 03.12.2025 | 11:40 Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kısa süreli kovalamacanın ardından ilçe merkezinde yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddiaya göre Niksar Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Çamiçi yaylasında yol kontrolü yapıldığı sırada 60 ACH 844 plakalı otomobil sürücüsü E.T. (18) 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü kaçarken yol kontrolünde görevli Jandarma Uzman Çavuş Y. K.'ya çarparak yaraladı. Ekiplerce başlatılan yakalama çalışmaları sonrası sürücü E.T, ilçe merkezi Dörtyol mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İlçe merkezindeki kovalamaca araç içi kamerasına yansıdı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan jandarma personeli Y. K.'nın ayağında kırık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.