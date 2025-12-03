Video Yaşam Ankara'da bir grup lise öğrencisi, öğretmenleriyle dalga geçti | Video
Ankara'da bir grup lise öğrencisi, öğretmenleriyle dalga geçti | Video

Ankara'da bir grup lise öğrencisi, öğretmenleriyle dalga geçti | Video

03.12.2025 | 09:53

Ankara’da bir grup lise öğrencisi, öğretmenlerini zorbalayarak dalga geçti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da bir grup lise öğrencisi, öğretmenleriyle dalga geçti | Video 00:42
Ankara'da bir grup lise öğrencisi, öğretmenleriyle dalga geçti | Video 03.12.2025 | 09:53
LPG pompası takılıyken hareket eden araca pompacı son anda böyle müdahale etti | Video 02:40
LPG pompası takılıyken hareket eden araca pompacı son anda böyle müdahale etti | Video 03.12.2025 | 09:29
Bağcılar TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza | Video 00:30
Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video 03.12.2025 | 08:56
Kaza yapan şoför, görevini yapan polisi böyle tehdit etti: Sana gerekeni yapacağım | Video 01:51
Kaza yapan şoför, görevini yapan polisi böyle tehdit etti: "Sana gerekeni yapacağım" | Video 03.12.2025 | 08:31
D-100’de makas atan otomobil takla attı | Video 01:31
D-100’de makas atan otomobil takla attı | Video 03.12.2025 | 08:31
‘Faladdin’ ve ’Binnaz’ uygulamalarının sahibi, ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliye edildi | Video 00:44
‘Faladdin’ ve ’Binnaz’ uygulamalarının sahibi, ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliye edildi | Video 02.12.2025 | 16:30
Kırşehir’de narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 00:37
Kırşehir'de narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 02.12.2025 | 16:02
SON DAKİKA: Silivri’de doğal gaz tesisinde yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video 02:32
SON DAKİKA: Silivri'de doğal gaz tesisinde yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video 02.12.2025 | 15:26
Avcılar’da kaza sonrası ’hasar miktarı’ tartışması cinayetle bitti | Video 01:40
Avcılar'da kaza sonrası 'hasar miktarı' tartışması cinayetle bitti | Video 02.12.2025 | 15:11
Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video 00:39
Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video 02.12.2025 | 14:27
Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video 00:39
Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video 02.12.2025 | 14:25
Fatih’te 2 katlı binada yangın paniği | Video 02:50
Fatih’te 2 katlı binada yangın paniği | Video 02.12.2025 | 13:42
Samsun’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:40
Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02.12.2025 | 13:34
Ankara’da iki kardeşe saldıran pitbullun görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:45
Ankara'da iki kardeşe saldıran pitbullun görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2025 | 13:08
Rize’de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:48
Rize'de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2025 | 11:59
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonunu böyle çaldı | Video 00:29
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonunu böyle çaldı | Video 02.12.2025 | 11:29
Artvin’de kamyonet 7 metrelik refüjden düştü: 3 ölü | Video 01:26
Artvin’de kamyonet 7 metrelik refüjden düştü: 3 ölü | Video 02.12.2025 | 11:23
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonu böyle çalındı | Video 00:29
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonu böyle çalındı | Video 02.12.2025 | 11:05
Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü başını bariyere vurdu, kask parçalandı | Video 00:51
Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü başını bariyere vurdu, kask parçalandı | Video 02.12.2025 | 10:43
IBAN’ını arkadaşıyla paylaştı, başına gelmeyen kalmadı | Video 02:32
IBAN'ını arkadaşıyla paylaştı, başına gelmeyen kalmadı | Video 02.12.2025 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY