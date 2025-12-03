Bolu’da makas atan sürücünün kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video
03.12.2025 | 11:40
Bolu’da D-100 kara yolunda sabah saatlerinde bir otomobilin devrildiği kazanın araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. Devrilen otomobile makas atan başka bir otomobilin çarptığı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı kameraya yansıdı.
