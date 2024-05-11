Kedi kumu paketi delik çıkınca kargo şirketini basıp çalışanların üzerine döktü! | Video
Bursa'da, internetten sipariş ettiği kedi kumu paketinin delik olduğunu öne sürüp, kargo şirketi çalışanını arayan Sueda D., paketi geri almasını istedi. Kuryenin, sorunu satıcı ile çözmesini istediği Sueda D. yanına bir arkadaşını alarak kargo şirketine gitti. Kargo şirketi çalışanlarının da sorunu satıcı ile çözmesini söylemesi üzerine öfkelenen kadın, cebinden çıkardığı bıçakla paketi delip, kedi kumunu etrafa ve çalışanların üzerine döktü. Astım hastası olduğu öğrenilen bir çalışan kedi kumu tozu nedeniyle fenalık geçirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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