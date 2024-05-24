Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 24.05.2024 | 14:16 Hatay’ın İskenderun ilçesinde Akdeniz açıklarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. İskenderun körfezinde sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Körfezin Karaağaç Mahallesi açıklarında ortaya çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süre etkisini hissettiren bir süre görüldükten sonra gözden kayboldu. Karaya ulaşmadan biten hortumda herhangi bir hasar oluşmadı. Kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.