Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Edirne'de polis ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Polis ekiplerince şüphe üzerine otoyolda durdurulan iki araçta göçmen kaçakçılığı şüphelisi Ş.D. ile N.R. yakalandı. Araçlarda yapılan aramada ise 200 Euro, 7 bin 210 lira ve 1 adet telsiz ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.D. ve N.R. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Ş.D. ve N.R. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
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