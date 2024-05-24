Video Yaşam Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video

Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video

24.05.2024 | 14:14

Edirne'de polis ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışma ve operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Polis ekiplerince şüphe üzerine otoyolda durdurulan iki araçta göçmen kaçakçılığı şüphelisi Ş.D. ile N.R. yakalandı. Araçlarda yapılan aramada ise 200 Euro, 7 bin 210 lira ve 1 adet telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.D. ve N.R. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Ş.D. ve N.R. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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