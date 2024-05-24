Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı | Video
Aydın’ın merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"
Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düğmeye basıldı. Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
"SAHTE WEB SİTESİ TASARLAMIŞLAR"
Organize Suç Örgütü üyelerinin, interaktif ürün satışı yapılabilen platformları ve bunlara ait kabul görmüş güvenli ödeme panellerini klonlayarak, benzer arayüz ve bağlantı adresleri ile gerçeğine benzer çok sayıda sahte web sitesi tasarladıkları öğrenildi.
"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK"
Örgütün sosyal medya platformları üzerinde yayınladıkları sponsorlu reklamlar ile ağlarına düşürdükleri mağdurları, tasarladıkları sahte web sitelerine yönlendirerek, kendilerini asker, polis, kamu görevlisi gibi tanıtıp güven kazanarak, araç yedek parçası, cep telefonu, bilgisayar, elektrikli bisiklet, maç bileti, klima, çeşitli ev eşyası ve benzeri ürün satışı vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.
"SUÇ GELİRLERİNİ KRİPTO VARLIKLARA ÇEVİRMİŞLER"
Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları tespit edilen şüphelilerin haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
"1 MİLYAR 49 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ"
Gerçekleşen karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve detaylı teknik analizi ile izini kaybettirmeyi amaçladıkları suç örgütüne ait gizli kripto cüzdanları deşifre edilirken, yurtiçi/yurtdışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan verilerle nihayetinde MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu işlem hacminin 1 milyar 49 milyon 174 bin 270 TL olduğu belirlendi.
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