Kars’ta facia kıl payı: Yanan tüpü itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video 16.06.2024 | 11:05 Kars’ta bir evde yemek yapmak için yakılan piknik tüpü alev aldı. Alev alan piknik tüpünü itfaiye ekipleri, patlamak üzereyken tüpü dışarıya çıkartarak faciayı önledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Kars merkez Paşacayır Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede ikametgah eden ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş yemek yapmak için piknik tüpünü yaktı. Bir anda tüp alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tüpü kaparak dışarıya çıktı. Tüpün üzerini bezle kapatarak söndürdü. Maddi hasarın yaşanmadığı yangında tüpün patlamasını önleyen itfaiye ekipleri olası bir faciayı da önlemiş oldu. O anlar ise anbean cep telefonuyla kaydedildi.