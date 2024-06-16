Kars’ta facia kıl payı: Yanan tüpü itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video
Kars’ta bir evde yemek yapmak için yakılan piknik tüpü alev aldı. Alev alan piknik tüpünü itfaiye ekipleri, patlamak üzereyken tüpü dışarıya çıkartarak faciayı önledi.
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