Konya'da şaşkına çeviren olay! Kurbanlık büyükbaş hayvan sahibinden kaçarak çatıya çıktı | Video
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Çıktığı damdan düşen büyükbaş hayvan güçlükle yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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