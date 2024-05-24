Isparta’da uyuşturucudan gözaltına alınan avukat tutuklandı | Video
Isparta’da narkotik ekiplerince yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan avukat tutuklandı. Adliye çıkışı basın mensuplarını karşısında gören avukat sinirlenerek “Hepinizi şikayet edeceğim” dedi.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan avukat sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını gören R.Ö sinirlenerek "Hepinizi şikayet edeceğim hepinizi!" dedi.
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