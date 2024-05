Ankara’da selde feci görüntüler | Video 24.05.2024 | 15:37 Ankara’da şiddetli yağış sonrası sele kapılan 2 çocuk önce hareket halindeki aracın altında daha sonra ise park halindeki otomobilin altıda sıkışırken o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşlar sele kapılan çocukları kurtarırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkent'te öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı. Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesi Şehit Harun Parlak caddesinde 2 çocuk sel sularına kapılarak önce harekat halindeki bir aracın altına girdi. Şoförün çocukları fark etmemesi üzerine araç hareket ederken çocuklardan biri otomobilin altında sürüklendi. Çocuklar tekrardan sel sularına kapılarak sürüklenmeye devam ederken park halindeki otomobilin altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar ise çocuklara müdahale ederek otomobilin altından çıkararak ilk müdahalede bulunurken olay an be an güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sele kapılan çocuklar ise hastanelere sevk edildi.