Ankara'da telefonuna bakarak yürüyen yaya otobüsle böyle çarpıştı | Video 24.05.2024 | 12:32 Ankara'da cep telefonuna bakarak yol ortasında yürüyen yaya, karşı istikametten gelen özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde saat 08.20 sıralarında cep telefonuna bakarak yolda yürüyen bir yaya karşı istikametten gelen özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Otobüsün ön camına çarpması ile yere düşen yayaya otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yayanın otobüsle çarpışması çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.