Ankara'da telefonuna bakarak yürüyen yaya otobüsle böyle çarpıştı | Video
Ankara'da cep telefonuna bakarak yol ortasında yürüyen yaya, karşı istikametten gelen özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
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