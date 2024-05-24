Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltında | Video
Üsküdar’da kahvehanede barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 5 kişinin yaralanmasına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. ile kahvehane işletmecisi Canpaşa Y.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralıların da hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerden Fikret Ö. isimli şahıs ifadesinde, olaydan bir gün önce çocuklar arasında kavga olayının meydana geldiğini, bu konuyu konuşmakiçin şahıslarla birlikte adreste buluştuklarını, konuştukları sırada bir anda silahlı kavga çıktığını ve olayın meydana geldiğini söyledi.
Öte yandan, olay yerinden 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca,4 adet 7.65 fişek, 30 adet 9 mm kovan, 4 adet 6.32 mm kovan ve 3 adet 7.65 mm kovan ele geçirildiği belirtildi.
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