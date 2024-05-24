Tatvan’da şiddetli patlama! Alevler daireyi sardı | Video
Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen patlamada alevler daireyi sararken, yaralananlar olduğu belirtildi.
Yaralıların olduğu belirtilen patlamanın ardından inceleme başlatıldı.
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