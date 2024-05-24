Video Yaşam Rus ev sahibi, kiracısını çıkaramayınca aynı binanın deposunda yaşamaya başladı | Video
Rus ev sahibi, kiracısını çıkaramayınca aynı binanın deposunda yaşamaya başladı | Video

Rus ev sahibi, kiracısını çıkaramayınca aynı binanın deposunda yaşamaya başladı | Video

24.05.2024 | 12:32

Antalya’da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısı evi terk etmeyince yaklaşık 2 yıldır aynı binanın depo katında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova hukuki sürecin işlediği davanın sonuçlanmasını bekliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

10 yıl önce Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden dubleks bir daire alan Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, yaklaşık 2 yıl önce yaşamını Türkiye'de sürdürmeye karar vererek Antalya'ya geldi. Ancak emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği evindeki kiracı kontrat evi boşaltmadı. Bunun üzerine Khudiakova konuyu yargıya taşıdı ve 1 yıl süren dava sonucu mahkeme kiracının evi tahliye etmesine karar verdi. Ancak mahkemenin verdiği tahliye kararı istinafa taşındı.

KİRACISI LÜKS İÇİNDE, KENDİSİ DEPODA YAŞIYOR
1.5 yılı geçen süredir evin tahliyesi için hukuk mücadelesi veren Zhanna Khudiakova, kiracısı dubleks dairede yaşamanı sürdürürken kendisi ise aynı binanın bodrumunda bulunan ve diğer apartman sahiplerinin depo olarak kullandığı alanda hayatını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova, kiracısının evi boşaltmakta direndiğini ve kendisinin de Türkiye'deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirtti. Khudiakova, 'Ben yalnız bir kadınım, korkudan geceleri bodrumda yatarken yanımda bıçak taşıyorum" dedi.

'TUVALET İHTİYACIMI KABA YAPIYORUM'
Uzun süredir devam eden dava süreci nedeniyle ihtiyacı olmasına tapulu dairesinde yaşayamadığını belirten Khudiakova, "Bana sen Rus'sun git Rusya'da yaşa, burası Türkiye diyor. Davamız hala devam ediyor. 1.5 yıldır apartmanın deposunda yaşıyorum. Su, elektrik, mutfak, tuvalet, banyo yok. Gece tuvalet ihtiyacımı bir kaba yaparak, sabah olunca da çöpe atıyorum. Kendisini 5 bin 700 lira kira ile eşyalı dairede rahat rahat yaşıyor. Ben burada zorluk çekiyorum, akşamları korku içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta üzerine balkondan su dökülen adam kızıp evi kurşunladı | Video 01:48
Esenyurt’ta üzerine balkondan su dökülen adam kızıp evi kurşunladı | Video 24.05.2024 | 12:37
Rus ev sahibi, kiracısını çıkaramayınca aynı binanın deposunda yaşamaya başladı | Video 03:16
Rus ev sahibi, kiracısını çıkaramayınca aynı binanın deposunda yaşamaya başladı | Video 24.05.2024 | 12:32
Erzurum’da kadın cinayeti: Önce eşini silahla vurdu, sonra polise kendini ihbar etti | Video 02:07
Erzurum’da kadın cinayeti: Önce eşini silahla vurdu, sonra polise kendini ihbar etti | Video 24.05.2024 | 12:32
Ankara’da telefonuna bakarak yürüyen yaya otobüsle böyle çarpıştı | Video 00:45
Ankara'da telefonuna bakarak yürüyen yaya otobüsle böyle çarpıştı | Video 24.05.2024 | 12:32
3 kişi hayatını kaybetmişti! Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:24
3 kişi hayatını kaybetmişti! Üsküdar’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.05.2024 | 11:57
Tatvan’da şiddetli patlama! Alevler daireyi sardı | Video 01:40
Tatvan’da şiddetli patlama! Alevler daireyi sardı | Video 24.05.2024 | 11:12
30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi! O anlar kamerada | video 01:56
30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi! O anlar kamerada | video 24.05.2024 | 11:26
Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı | Video 03:33
Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı | Video 24.05.2024 | 10:56
Tırın dorsesi kamyoneti böyle savurdu! 3 ölü,4 yaralı | Video 03:22
Tırın dorsesi kamyoneti böyle savurdu! 3 ölü,4 yaralı | Video 24.05.2024 | 10:57
Sahibinden satılık belgeli göktaşı | Video 02:51
Sahibinden satılık belgeli göktaşı | Video 24.05.2024 | 10:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 04:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 24.05.2024 | 10:55
Diyarbakır’da salça kovaları içinden 14 adet tabanca ve aparatları ele geçirildi | Video 00:28
Diyarbakır’da salça kovaları içinden 14 adet tabanca ve aparatları ele geçirildi | Video 24.05.2024 | 10:15
Narkotik polislerin kamyonette 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi | Video 00:57
Narkotik polislerin kamyonette 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi | Video 24.05.2024 | 10:10
Bursa’da feci kaza! Yağmurda kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi: 2 ölü, 1 yaralı | Video 02:58
Bursa'da feci kaza! Yağmurda kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi: 2 ölü, 1 yaralı | Video 24.05.2024 | 10:01
Bursa’da tır makas attı, otomobillere yol vermedi | Video 00:29
Bursa'da tır makas attı, otomobillere yol vermedi | Video 24.05.2024 | 09:55
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den Müge Anlı’ya sürpriz ziyaret! | Video 02:16
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! | Video 24.05.2024 | 10:33
Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada | Video 00:43
Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada | Video 24.05.2024 | 09:55
İstanbul’da hareketli anlar! İETT otobüsü yandı, vatandaş müdahale etti | Video 01:11
İstanbul’da hareketli anlar! İETT otobüsü yandı, vatandaş müdahale etti | Video 24.05.2024 | 10:26
Beyoğlu’nda faciadan dönüldü: Freni tutmayan vinç ve kamyon yeşillik alana girdi | Video 00:48
Beyoğlu’nda faciadan dönüldü: Freni tutmayan vinç ve kamyon yeşillik alana girdi | Video 24.05.2024 | 09:55
İstanbul’da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş bulundu | Video 03:13
İstanbul’da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş bulundu | Video 24.05.2024 | 09:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA