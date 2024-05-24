Ankara'da sele kapılan çocuk ölümden döndü! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video
Ankara'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle yollar suyla doldu. Arızalanan araçlar yolda kaldı. Sele kapılarak park halindeki aracın altında sıkışan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
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