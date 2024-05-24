Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü
Ankara’da etkili olan sağanak sebebiyle Keçiören’deki bazı yollarda çökmeler meydana geldi.
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