Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi | Video 24.05.2024 | 13:48 Batman’da 2 araçta yapılan aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında 2 aracı takibe alan ekipler durdurdukları araçlarda dedektör köpek "İka" ile arama yaparak esrar ele geçirdi. Araçlarda bulunan 5 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 850 dolar nakit para ele geçirildi.Uyuşturucu ve dolarlara el konulurken 5 şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.