Video Yaşam Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi | Video
Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi | Video

Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi | Video

24.05.2024 | 13:48

Batman’da 2 araçta yapılan aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 2 aracı takibe alan ekipler durdurdukları araçlarda dedektör köpek "İka" ile arama yaparak esrar ele geçirdi. Araçlarda bulunan 5 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 850 dolar nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu ve dolarlara el konulurken 5 şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.
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