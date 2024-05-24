Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi | Video
Batman’da 2 araçta yapılan aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında 2 aracı takibe alan ekipler durdurdukları araçlarda dedektör köpek "İka" ile arama yaparak esrar ele geçirdi. Araçlarda bulunan 5 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 850 dolar nakit para ele geçirildi.
Uyuşturucu ve dolarlara el konulurken 5 şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
Sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması kamerada | Video 26.05.2024 | 14:09
04:27
01:30
06:10
06:42
06:08
Pompalı tüfek dehşeti: Çocukları uyurken evi kurşunladılar | Video 26.05.2024 | 10:51
04:38
02:32
Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil toprak alana uçtu | Video 26.05.2024 | 09:58
00:58
Sultangazi'de sokakta yumruk yumruğa kavga | Video 26.05.2024 | 09:58
02:46
Tıra ok gibi saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü | Video 26.05.2024 | 08:41
07:32
Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atıldı! Patlama anı kamerada | Video 26.05.2024 | 08:42
02:44
Hatay'da caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü | Video 26.05.2024 | 08:42
00:29
Isparta’da 3 araçlık zincirleme kaza kamerada:1 ölü, 6 yaralı 25.05.2024 | 14:33
02:10
Kontrolden çıkan kamyon 4 otomobili böyle biçti 25.05.2024 | 13:01
01:35
Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü' operasyonu: 7 gözaltı 25.05.2024 | 10:00
01:53
01:30
İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada 25.05.2024 | 10:15
02:52
00:45
Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arıza verdi, ekipler müdahale etti 25.05.2024 | 09:33