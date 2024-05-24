Video Yaşam 30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi! O anlar kamerada | video
30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi! O anlar kamerada | video

30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi! O anlar kamerada | video

24.05.2024 | 11:26

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın, 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilince ortalık karıştı. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda tekme tokat birbirine girerken, o anlar kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZA TALEBİNİ DUYAN AİLELER ADLİYE KORİDORUNDA BİRBİRİNE GİRDİ
Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, uyuşturucu ticareti suçunun 3 kişi tarafından işlenmesi sebebiyle sanıkların 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Küfürlerin edildiği ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Kavga anı anbean kameralara yansıdı.
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