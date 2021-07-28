Profesörden Soyer’e yalanlama!



Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar

"ALAKASI YOK"

Soyer'in açıklamalarına bilim dünyasından yalanlama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Doktor Doğan Yaşar, iç körfezdeki kirlilikle Gediz Nehrinin bir alakasının olmadığını söyledi. "Gediz Nehri'nin körfezi kirletmesi bilimsel olarak mümkün değil." diye konuşan Prof. Doktor Doğan Yaşar; " Şu anda Gediz'in aktığı yer Foça Zaten. Akış yönü direk olarak açığa gidiyor. Yani Gediz Nehrinin taşıdığı kirlilik Ege'ye gidiyor. Bu kirliliğin iç körfeze dönmesi mümkün değil. Sanıyorum sayın başkanın danışmanları İzmirli değil." açıklamasında bulundu.

"SORUMLULUKTAN KAÇIYOR"

İzmir Körfez'ini kirletenin Gediz değil dereler aracılığı ile körfeze akan arıtılmamış pis su olduğunu savunan Yaşar şunları söyledi:

"Sayın Soyer sorumluluğu üzerinden atıyor. Yani 'suç bende değil Gediz'de' demeye getiriyor olayı. Buradaki kirliliğin Gediz'le hiçbir ilgisi yok. İç körfezdeki kirliliğin en büyük nedeni iç körfeze akan derelerden arıtılmadan gelen pis sudur. Sayın başkan yaptığı açıklamada 'Ben Çevre Bakanı değilim ki. Nasıl çözeyim?' diyor. 3 yılda ne değişti ki? 3 yıl önce de Çevre Bakanlığı vardı şimdi de var. Aslında Tunç başkan galiba 'Sorumluluktan kaçmak istiyorum. Ben bunu beceremiyorum. Ben bunu yapamıyorum.' Demek istiyor. Bu nedenle Gediz'e çıktı. 178 kilometre öteye kaynağına kadar gitmiş, gezmiş. Hiç oraya kadar gitmesine gerek yok. Buyursun gelsin. Şurada Arap, Melez dereleri var, Yeşildere var. Buralara baksın. Çok uzaklara gitmesine gerek yok." diye konuştu.