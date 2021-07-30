Son dakika: Manavgat'taki yangını fırsat bildiler! Bakanlar ve belediyeden dolandırıcılık uyarısı: Yalnızca Valilik ile temasa geçin

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. 21 ilde 63 yangın benzer zaman dilimlerinde patlak verdi. Sabotaj ihtimallerinin de araştırıldığı yangınlardan 57'si kontrol altına alındı. Kontrol altına alınamayan Manavgat yangını hala sürüyor. 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, birçok hayvan telef oldu, mahalle ve köyler de yok oldu.

Türkiye, yangın coğrafyasındaki insanların acısını hep birlikte yaşadı, yardım talepleri iletildi. Milli duygularla oluşan birliktelik havasından yararlanmak isteyen fırsatçılar yine en kritik zamanda ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden hesap numaraları paylaşarak belediyeye iletmek üzere yardım topladıklarını belirten fırsatçılar ile ilgili uyarı geldi.

"VALİLİK İLE TEMASA GEÇİN"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD bünyesinde oluşturulan merkezin yanı sıra değişik kurumların ve Antalyalıların verdiği destekler sayesinde iaşe ve ayni olarak herhangi bir ihtiyacın olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu. Talepte bulunanlar oldu. Bu amaçla valiliğimiz bir hesap açıyor. Bu hesabı kendisi duyuracaktır. Dün akşam TOBB Başkanımız aynı şekilde aradı, 5 milyon lira bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Milletimiz cömerttir, elinden gelen desteği her zaman yapar. Antalyalı ve Manavgatlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yangından etkilenen gerek vatandaşlarımıza sahip çıkma konusunda gerekse ilgili yardımları ulaştırma konusunda çok duyarlılar, teşekkür ederiz. Yiyecek içecek konusunda çok fazla ürün geldi, ona ihtiyaç yok ama nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler."

Benzer bir uyarıyı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yaptı.