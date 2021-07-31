Manavgat orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramış ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca vatandaşın yaralandığı bilgisi gelmişti. Manavgat'taki yangın neden çıktı sorusu ve Manavgat yangını son durumu sosyal medyada merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Pekir Pakdemirli, Antalya Manavgat orman yangını hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. 13.09'da başlayan yangını söndürmek için yoğun bir çalışma yapıldığını kaydetti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, Manavgat yangını neden çıktı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Antalya Manavgat orman yangınında son durum.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat'a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar'da saat 13.09'da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik. 4 mahallemizde evler boşaltılıyor. 19 helikopter yangınlara müdahale ediyor" şeklinde konuştu.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise katıldığı bir canlı yayında şu açıklamaları yaptı: Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı. Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu. Hala devam ediyor, komple yanıyor.
Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de A Haber canlı yayınında şunları söyledi: Şu ana kadar 4 köyü boşalttık. İnşallah can kaybı olmaz. Yangını karadan iş makineleri ve itfaiyeler ile kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şehir merkezindeki sıçramaları söndürdük.
Ama kırsal mahallelerdeki yerler zaman zaman alevleniyor, zaman zaman söndürülüyor. Destek kuvvet; Isparta, Burdur ve Konya gibi yakın yerlerden geldi. AFAD ve Orman Bakanlığımız tüm ekipleri ile sahada. Rüzgar yayılmasına sebep oluyor. Umarım kısa sürede kontrol altına alınır.
Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Sebebi ile ilgili yoğun bir çalışma söz konusu. Sebebini yetkililer açıklayacak. Muhtarlarla iletişim halindeyiz. Tüm uyarılar yapıldı. Vatandaşlarımız süratle köyden dışarı akın ettiler. Sadece ekipler müdahaleye gidiyor, vatandaşın bölgeye girmesi engelleniyor. Kriz masası kuruldu.
Öte yandan İHA muhabiri Arif Kaplan, A Haber canlı yayınında, "Yangın Yeniköy mahallesinden aşağı inerek Ilıca'daki seralara ulaşmış" bilgisini paylaştı.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: DÜŞÜNDÜRÜCÜ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yaptığı açıklamada sabotaj durumunun olabileceğine dikkat çekti. Böcek, "Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah" açıklamasında bulundu.