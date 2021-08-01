Sabiha Gökçen'de ayak üstü soygun! Kaşla göz arasında çantayı çaldılar

HIRSIZLAR GÜN İÇİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve şüphelilerin havalimanından servis aracına bindiklerini tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen sahte Fransız kimlikli Filistin uyruklu W.M. ve Cezayir uyruklu S.M. ile Filistin uyruklu A.A. isimli şüpheliler Beykoz'da araç içerisinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.