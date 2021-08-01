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Giriş Tarihi: 1.8.2021 18:22 Son Güncelleme: 1.8.2021 18:24

Sabiha Gökçen'de ayak üstü soygun! Kaşla göz arasında çantayı çaldılar

DHA
Sabiha Gökçen'de ayak üstü soygun! Kaşla göz arasında çantayı çaldılar

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda  Umman uyruklu A.H.M.H.S.S'nin çantasını çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 30 Temmuz Cuma günü saat 09.40 sıralarında Umman uyruklu A.H.M.H.S.S.'nin havalimanı gelen yolcu katında 3 şüpheli tarafından çantası çalındı.

HIRSIZLAR GÜN İÇİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve şüphelilerin havalimanından servis aracına bindiklerini tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen sahte Fransız kimlikli Filistin uyruklu W.M. ve Cezayir uyruklu S.M. ile Filistin uyruklu A.A. isimli şüpheliler Beykoz'da araç içerisinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Filistin uyruklu A.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheliler W.M. ve S.M. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Sabiha Gökçen'de ayak üstü soygun! Kaşla göz arasında çantayı çaldılar
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